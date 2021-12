Nidia de 'Pedro, el escamoso', pasó vergüenza en Transmilenio

Alina Lozano, más conocida por muchos como Nidia de 'Pedro, el escamoso', pasó una situación incómoda en el sistema de transporte público cuando dejó su tarjeta para entrar al Transmilenio y necesitaba que alguien le vendiera un pasaje.

Por medio de sus redes sociales, Alina contó “Cuando voy en Transmilenio, que lo uso mucho, regularmente me reconoce bastante la gente, me tomo fotos, la maravilla. Hoy no me reconoció nadie y no llevé la tarjeta para el Transmilenio y resulta que ahora no se puede comprar tan fácil como uno lo hacía antes”.

Al ver que no iba a poder ingresar al sistema, optó por pedir la colaboración de la ciudadanía pero nadie la quería ayudar.

continuó con su relato “Entonces me tocó empezar a decirles a las personas que iban pasando que si por favor me podía vender un pasaje y yo dije es fácil porque sé que me reconocen y pues nadie me reconoció y pasaron como 10 personas y ninguna me vendió el pasaje”.

Después de algún tiempo pidiendo ayuda, la historia tuvo un final feliz ya que un hombre la ayudó “Hasta que un señor, muy humilde de verdad, se acercó y me dijo: ‘deje esa cara de angustia que yo le vendo el pasaje’. Me vendió el pasaje, tan lindo”.

Algunas personas en las redes sociales se solidarizaron con la actriz y refutaron la actitud de algunas personas al no colaborarle a su prójimo.