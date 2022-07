¡No apto para cardiacos! Karol G posa sexy frente a la cámara con vestido de baño plateado

Para nadie es un secreto que Karol G es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y quien deja el nombre de Colombia muy en alto en cada uno de los lugares a los que va con su música.

La artista es muy activa en sus redes sociales en las que comparte fotos y videos de sus shows, pero también suele publicar fotos de sus momentos de esparcimiento tomando el sol.

Publicidad

Hace poco, Karol G paralizó los corazones de millones de personas al postear cuatro fotos derrochando sensualidad sin límites usando un vestido de baño enterizo de color plateado con el cual dejó claro que en uno de sus pezones tiene un piercing.

Junto a su publicación, la paisa escribió: "Que si ustedes le quieren poner el caption que yo no sabía que poner pues 🤍".

Recordemos que Karol G está realizando una gira que la ha llevado a diferentes países de Latinoamérica.

Publicidad

Hace poco ella se presentó en México , lugar en el que le tenía preparada una sorpresa a los asistentes de su show, pues en medio de la noche Anahí, ex integrante de la banda mexicana RBD, apareció en el escenario y juntas cantaron una de las canciones más emblemáticas de la banda, 'Sálvame'.

La intérprete de 'Tusa' luego reveló que cantar junto a la mexicana fue un sueño cumplido. Junto a una foto en la que las dos se están abrazando durante el concierto, Karol G escribió: "Si … ¡todavía estoy llorando… no había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también!!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía 😭😭😭 LA MÍA !!!! Me aceptaste a mi y me sentí tan Grande y tan especial!!! TE AMOOOO ❤️‍🔥...".