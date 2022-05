"No era ni leal, ni fiel", declaró Osvaldo Ríos sobre la época en la que fue novio de Shakira

El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien actualmente es uno de los participantes del reality 'La casa de los famosos', dejó anonadados a todos los fanáticos y seguidores de la talentosísima cantante barranquillera Shakira, al contar una serie de detalles sobre la relación amorosa que sostuvo con la interprete de 'Hips don't lie'.

Y es que aunque las caderas de la artista no mienten, parece que el hombre durante la época que fue novio de 'Shaki' sí, aunque dice que con ella fue muy leal y fiel. Las impactantes declaraciones se dieron en medio de una conversación que Ríos tuvo con un compañero del reality.

"Ella apenas comenzaba con 'Pies descalzos' y tenía todo un mundo por vivir, cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar (...) Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo" manifestó el actor, quien además agregó: "Con ella fui muy leal y fiel, pero en esa época yo no era ni leal ni fiel. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también".

Cabe resaltar que el noviazgo de Osvaldo y Shakira generó mucho revuelo en su momento, pues tal y como él lo indico, ella era muy joven en ese momento, y él le llevaba 17 años. No obstante todo parece indicar que la barranquillera vivía bajo el lema que dice que 'para el amor no hay edad', pues la famosa canción que le escribió a el actor revela que estaba profundamente enamorada y sino, juzguen ustedes mismos.

Se trata de 'Tú' la romántica composición que hace parte de su famoso álbum '¿Dónde están los ladrones?', la cual sin temor a equivocarnos es una de las canciones más exitosas de la cantante

