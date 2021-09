“No es justo conmigo”: Yina Calderón al enterarse que La Liendra recuperó su cuenta y ella no

Yina Calderón subió un video en el que, en medio de lágrimas, expresó su frustración al no recuperar su cuenta de Instagram como si lo hizo La Liendra.

"Estoy contenta porque le devolvieron la cuenta a La Liendra de verdad. Yo sé lo que duele, lastimosamente a mí no. Es triste, pienso que no es justo porque a mí no me la devolvieron, pero que chévere por ellos", dijo Yina refiriéndose también al doctor Carlos Ramos y a Marcela Reyes, quienes también habían perdido su cuenta.

Calderón también dijo que luego de que le cerraran su cuenta se le han ausentado muchas amistades y hasta su novio.

"Mi mamá me decía, el día que usted esté en la mala van a llegar sus verdaderos amigos", dijo llorando la influenciadora.