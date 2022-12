“No les gusta ver ojos BONITOS en cara ajena”: Ana Karina Soto vs los ‘criticones’

Ana Karina Soto es una reconocida presentadora colombiana que se dio a conocer en un reality que buscaba actores de telenovela. Sin embargo, el programa le ayudó a darse cuenta que lo suyo era la presentación.

Así, Soto se posicionó como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana. La gente se acostumbró a verla en la pantalla chica y reaccionó de la peor manera al enterarse de que ahora se desempeña como productora de teatro.

Publicidad

También te puede interesar: Así fue el reencuentro de Ana Karina Soto y Pedro Palacio tras 10 años de ruptura

“¿De presentadora a productora de teatro?”, “Ana Karina sabe de teatro lo que yo sé de maternidad de gallina”, “¿Lo tuyo no es pues la presentación?”, “¿Quién te dijo que tenías talento para el teatro?”, fueron algunos de los comentarios negativos acerca del cambio de rumbo de Ana Karina.

La bella presentadora y productora de teatro no se quedó callada y aprovechó una entrevista para decir “vivimos en un país donde no nos gusta ver surgir a los demás, no les gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Entonces como soy presentadora tengo que encasillarme y tengo prohibido hacer otra cosa ¡Por Dios!”.

Como en todo, hay un lado malo y uno bueno; los comentarios de apoyo también se sumaron a la discusión, aconsejándole a la santandereana no prestar atención a ese tipo de comentarios y concentrarse en seguir cosechando éxitos.

Publicidad

Publicidad