"No piensas en el pasado de Pipe", preguntaron a Luisa Fernanda W y ella respondió

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están viviendo una nueva etapa en su relación con la dulce espera de un bebé.

La pareja se ha mostrado muy afectuosa en redes sociales y han dejado claro que están felices juntos.

Sin embargo, no faltan las preguntas y cuestionamientos de muchas personas que los siguen. Ese fue el caso de Luisa Fernanda W quien decidió responder a algunas preguntas.

"¿No piensas en el pasado de Pipe? ¿No te duele saber que se ha acostado con muchas mujeres?".

Luisa le respondió a esta persona dejando claro que no le importa ese tema porque ahí no lo conocía.

"No me importa, ahí no lo conocía. Cada quien con su cada cual. Yo vivo en el presente, el futuro es incierto. Así que hay que estar preparados porque todo puede pasar. Siempre hay que disfrutar cada instante en este presente. El pasado ya pasó, uno solo trae al presente lo aprendido", señaló la youtuber.

También le dijeron que "la paternidad les da duro a algunos hombres y que podría separarse", pero ella también respondió muy segura.

"Pues si nos separamos, pues que sea muy feliz igual. Conmigo o sin mí. La vida es de momentos, de personas y de etapas. El tiempo de Dios es perfecto", manifestó.

