Nodal responde el por qué no defiende a Belinda de burlas de sus seguidores

Christian Nodal y Belinda se convirtieron con el paso del tiempo en una de las parejas más queridas en la farándula y en el mundo musical, sin embargo, todo esto quedó en el olvido después de que ambos confirmaran que se habían separado luego de estar comprometidos y a pocos meses de casarse.

Desde que se alejaron los rumores comenzaron a circular, pues algunos internautas aseguraron que la cantante le había hecho mucho daño a Nodal, mientras que otros opinaron que el amor sencillamente se había acabado.

Publicidad

Cierto o no, por medio de las redes sociales han circulado varios videos en los que se puede ver que varias personas insultaron a Belinda durante un concierto de Christian Nodal mientras este estaba hablando con algunos músicos.

Lo que decían los fans del Nodal era: "Beli, Beli, chingas a tu madre", algo que él sencillamente ignoró y continuó con su show.

Según la página de chismes en Instagram llamada 'Chismologiaaz', Nodal habló sobre esta situación luego de terminar con su concierto y allí aseguró que el no puede controlar lo que sus fans gritan y que si dicen eso era porque lo tenían en su corazón.

Publicidad

Recordemos que hace poco, un amigo de Nodal llamado “El Charro de Toluquilla” también se refirió de forma grotesca a la cantante durante un evento privado en el que estaba con Christian. Mientras cantaba en un momento dijo: "Chinga tu madre Belinda ", frase que en México es despectiva contra una persona.

Luego de esto, la misma Belinda se pronunció en redes diciendo: "Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, que triste que algunas personas apoyen este tipo de comportamientos misóginos :(".

Publicidad

Después del gran revuelo que causó el comentario del hombre, compartió un video en sus redes pidiendo disculpas a la cantante: "Pido una disculpa a todas las mujeres porque es una mujer y yo vengo de una mujer. Yo soy incapaz de ofender a alguien y menos a una mujer... pido una disculpa para Belinda, todos sus fans, sus seguidores y todas las mujeres porque si estuvo mal, pero pues fue peda, no hay rencor”.

Así mismo agregó: “En la bohemia y en la peda no cuenta porque en realidad así somos en la bohemia. Yo no le tengo coraje a Belinda ni tengo por qué meterme, eso fue en la peda y si de verdad le tuviera coraje lo dijera aquí, pero no, no se enganchen”.

Te puede interesar: Yaya se le midió a vender rellena