"Nos estamos matando": James Rodríguez pidió frenar los abusos en el paro nacional

James Rodríguez se manifestó al igual que otros famosos sobre la violencia en Colombia . El futbolista dijo que ama a su país y le duele lo que está sucediendo. Por eso, pidió a todos los colombianos que por favor pararan los abusos de parte y parte.

“Me he tomado un tiempo para dar mi opinión acerca de un tema que hoy tiene al país tan convulsionado. Lo primero que tengo que decir es que la violencia no tiene camino para ningún lado. Con violencia todo termina peor, siempre entendí en la vida que la manera de lograr las metas es trabajar de manera honesta y profesional”, dijo.

Asimismo, agregó: “Basta de abusos, no puede suceder que alguien con un arma tome ventaja sobre otra persona que no tiene como defenderse, o que una persona de manera deliberada salga y acabe con la ciudad, con empresas o negocios que son fuente de trabajo de miles de colombianos".

Aunque el futbolista aclaró que no le interesa meterse en discursos políticos, les pidió a todos los dirigentes de todas las corrientes que paren los abusos.

Finalmente, James dijo que lo han tratado muy mal e incluso expresó que lo habían amenazado a él y a su familia a través de redes por el hecho de no haberse pronunciado antes.

“Me han tratado mal por redes sociales porque no salgo a decir lo que muchos quieren. Me han amenazado a mí y a mi familia”, puntualizó.