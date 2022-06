¿Nuevo amor? Yeferson Cossio es 'pillado' cenando con hermosa mujer

Yeferson Cossio, quien hace algunas semanas confirmó que su relación con Jenn Muriel llegó a su fin, fue 'pillado' compartiendo junto a una bella mujer; algunos usuarios rumoran que el influencer estaría pensando en darse una nueva oportunidad en el amor.

Se trata de modelo Akemi Nakamura, admirada por su increíble belleza y quien ya cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Usuarios no tardaron en felicitar a Cossio por "tremendo partido".

Aunque en las imágenes, dadas a conocer por @rechismes, se dejan ver en un plan "tranqui" y con poca cercanía, algunos ya aseguran que tal vez estarían empezando a salir, pues hasta compartieron imágenes del momento en sus respectivas cuentas.

"El sitio y la compañía, perfectos", escribió la modelo.

Por su parte, Jenn Muriel, reveló hace pocas horas que disfruta de su soledad, por lo que se podría pensar que está tranquila y que, en definitiva, podría ser una relación superada. Sin embargo, algunos seguidores guardan la esperanza de que vuelvan. Además, habló de sí se le debe "guardar luto" al fin de una relación; ella aseguró que "hay que superar primero", antes de conocer a otros u otras.

"A menudo me preguntan que si no me siento mal por estar sola, por vivir sola… primero que nada vivo con varios perros, entonces no estoy sola y si se refieren a humanos, no, tampoco me siento mal, la verdad yo disfruto mucho mi propia compañía", reveló.

Por otro lado, algunos usuarios aplauden que Cossio se esté dando la oportunidad de salir y conocer nuevas personas, ya que en los últimos días, según algunos, se ha mostrado 'bajo de nota'. Otros aprovecharon para lanzar críticas.

"Ahora vuelve con la ex y se la lleva pa Cancún", "en cada separación con jenn busca con quien negocia", "este man no se da el tiempo de superar", "Cossio no sabe estar solo", "pues linda sí está", "es una mamacita", son algunos de los comentarios en la publicación.

