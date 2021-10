Paulina Vega se bronceó sus protuberantes nalgas y dejó “sin respiración” a sus fans

Paulina Vega sigue destacándose como una de las mujeres más hermosas del mundo y cada imagen suya así lo demuestra.

Una reciente publicación en su cuenta de Instagram deja claro que la ex Miss Universo tiene aún mucha belleza por lucir y que no ha perdido el más mínimo encanto; así lo confirmaron miles de usuarios que no tardaron en reaccionar a su foto.

Se trata de una imagen en que la modelo aparece en la playa acostada boca abajo y sosteniendo un coco con que se refrescaba.

Luciendo un diminuto bikini negro, la exreina de belleza deleitó a sus más de cinco millones de seguidores que se fijaron en las curvas de su cuerpo y, especialmente, en sus pronunciadas nalgas.

Pues la arena que cae de su cuerpo y que se posa en sus pompas la hacen aún más atractiva para cientos de personas que le expresaron admiración en esta publicación.

Los comentarios que más se destacan son los que detallan sus grandes posaderas, al igual que los que aplauden que la mujer sigue viéndose natural en cada imagen.

La publicación en la cuenta de Instagram de Paulina Vega ya supera los 100 mil me gusta.