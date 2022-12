“Pienso que está como loca”, dijo Epa COLOMBIA sobre esta influencer

Epa Colombia se ha caracterizado por sus locuras y por ser tan atrevida en sus publicaciones de Instagram. Algunos consideran que "debería medir un poco más lo que hace o dice".

Sin embargo, la joven siempre se ha mostrado en redes como alguien divertido y a quien le importa muy poco lo que digan de ella.

En sus más recientes stories de Instagram fueron los seguidores los que le hicieron preguntas, específicamente de otras influencers.

Cuando le preguntaron por Luisa Fernanda W dijo que no piensa nada malo de ella.

“Me parece que es muy linda, tiene mucha personalidad. Ella es muy regia y no pienso nada malo de ella”, dijo Epa Colombia.

Cuando le preguntaron por ‘La tremenda’ resaltó que es muy luchadora y humilde. Sin embargo, cuando le preguntaron por Yina Calderón afirmó que, en su concepto, "está como loca".

“Pienso que ella es como loca, tiene problemas, necesita psicólogo o no sé. Me parece muy guerrera, si no vende fajas pues vende jugos, pero ella no se deja morir”, recalcó.

Lo que piensa Epa COlombia sobre sus amigas influencers jajajaja pic.twitter.com/tndSVcUFUN — Qué tal esto (@CorreDile) August 5, 2019

Epa Colombia también se refirió a otros detalles de su vida íntima como la edad en la que perdió la virginidad y sobre su noviazgo.

