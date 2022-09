Pipe Bueno quiso presumir cambio de look pero terminó siendo blanco de críticas

Pipe Bueno es uno de los cantantes de música popular más reconocido en la industria por su larga trayectoria y aclamado por los colombianos gracias a su talento y las grandes colaboraciones que ha hecho con otros artistas.

Recientemente, el cantante hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que preguntó cómo lo preferían con barba o sin barba, lo que causó varios comentarios por parte de sus seguidores y de los internautas, incluso una de las primeras en comentar fue su pareja Luisa Fernanda W.

Publicidad

“A ver… Podría decir que mientras estés en tus 30 sin barba porque te bajas un montón de edad, cuando tengas 40 puedes dejarte la barba para verte más hombre e interesante. Pero la realidad aquí es que tú eres artista, así que tienes la versatilidad de jugar con los 2 looks, así que aprovecha que los 2 se te ven bien”, escribió ante la publicación de Pipe la reconocida influencer.

Como si fuera poco, el comentario de Luisa no fue el único que resaltó, pues muchos usuarios también decidieron dar su opinión al respecto donde sin dudarlo las burlas no pasaron por alto ante el cambio de look del famoso cantante.

“Sin barba pana, parece una peluquería mal barrida”, “Es barba no se puede llamar barba”, “¿Cuál barba?”, “Sin, con esa casi barba mejor nada”, “Les salen tres pelitos y ya dicen que es barba”. Fueron algunos de los comentarios de los internautas ante la publicación de Pipe Bueno en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el cantante de música popular se prepara para la llegada de su segundo hijo. Además, en sus proyectos profesionales ha ido creciendo cada vez más, pues ha tenido la oportunidad de sacar sus dotes de actor al participar en algunas producciones.

Publicidad

Incluso el artista mantiene muy activo en sus redes sociales, compartiendo con todos sus seguidores contenidos sobre su vida personal y profesional, también suele interactuar seguido con ellos a través de sus historias usando la caja de preguntas.

Te puede interesar: Amor y Amistad: embarraditas del Escupido