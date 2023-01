Policía detiene a Marcela Reyes: "Pagué lo que no me he comido yo"

Marcela Reyes causó intriga tras compartir en sus redes sociales que fue detenida por las autoridades luego de, supuestamente ella, ir a cobrar algo que le debían; según la Dj, la acción de la Policía fue desproporcionada.

Según la también empresaria, el procedimiento en el que fue detenida no fue el más adecuado, pues llegaron "como 20 policías". Además, le habrían refutado el hecho de andar escoltada.

Reyes explicó a sus seguidores que todo habría empezado luego de que decidiera buscar a un hombre que le debe dinero y que, al parecer, no le contesta las llamadas, por lo que se vio en la obligación de ir a su casa; sin embargo, aclaró que lo hizo "respetuosamente".

“En este momento estoy capturada, me llevan hasta una estación por querer cobrar lo mío. Literal la semana pasada me tocó 14 millones de pesos, ahora me toca pagar una multa de 18 millones y quien sabe cuánta más plata. Fui a buscarla a su casa porque el señor y su esposa me tiran el teléfono. Desesperada fui a tocarle la puerta y ahora como 20 policías me capturaron. Fui impresionante, capturada por cobrar, porque pagué lo que no me he comido yo”, contó Reyes.

Tras compartir las razones de la detención, la mujer puso en tela de juicio el procedimiento de los policías a cargo, pues "no fue grosera" con las personas del lugar en el que buscaba al supuesto moroso. Además, no le habrían leído sus derechos.

Vale la pena recordar, que la Dj duró poco detenida; sin embargo, no se refirió más sobre la situación ocurrida.

