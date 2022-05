¡Qué la rumba no pare! El remate de la alcaldesa Claudia López después del concierto de Karol G

La alcaldesa de Bogotá , Claudia López , este fin de semana nos dio una lección a todos sobre cómo es 'darla toda' en una rumba. Y es que no se nos puede olvidar que aunque ella ocupa un cargo público muy importante, eso no quita la condición de ser humano que merece tener espacios de diversión, relajación, esparcimiento y por qué no, ¡perreo intenso!

Así que aprovechando la visita de la cantante paisa Karol G, quien se presentó dos noches en el Movistar Arena de la capital del país, Claudia sacó un espacio de su ajustada y agitada agenda para ir junto a su esposa, Angélica Lozano, al concierto de 'la bichota', quien con sus canciones y derroche de energía en el escenario, hizo que la alcaldesa no se quedara sentada en su asiento y se parara a bailar, dejando en evidencia los pasos prohibidos.

Así lo registró un asistente al concierto, quien captó la escena en su teléfono celular y después lo compartió en TikTok, generando que la lideresa se hiciera muy popular con su baile.

Sin embargo todo no quedó ahí; pues al parecer López la estaba pasando tan bien, que cuando terminó el concierto de Karol G, el cual tuvo aproximadamente una duración de dos horas, consideró que la rumba merecía un digno remate así que siguió la fiesta en una reconocida discoteca para personas de mente abierta. Ahí fue captada por otra persona que la grabó bailando muy animada la famosísima canción 'Macta llega' rodeada de dos de sus escoltas.

Ambos videos se han hecho virales en las redes sociales, generando que muchos internautas reaccionen y dejen sus comentarios al respecto.

"súper... solo trabajo??? manejar Bogotá es complejo... lástima que no me invito", "Yo quiero farriar con ella jajajaja", "esta mujer tiene los pantalones que le faltan a muchos , es la mejor 💜", "Alcaldesa. yo propongo que cambien los semáforos por los tipos sin camisa😅", "Jajaja mk y no se cansa 😳. Yo con 26 ya no aguanto ese ajetreo".