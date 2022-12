“¿Quién se inventa tanta regla?”: Luisa Fernanda W a los que critican su ropa de maternidad

Luisa Fernanda W publicó un mensaje en el que responde a quiénes se la pasan criticando la ropa que usa durante su embarazo. Al Parecer, varias personas le han dicho que no debería usar ropa tan sexy y que mejor busque ropa de maternidad normal.

“¿Amo este tipo de pijamas para estar en casa relajada, pero por ahí dicen que uno por estar embarazada no puede usar pijamas sexys? O no puede usar ombligueras, porque supuesta sólo se debe usar ropa materna etc, yo opino que cada quién se viste cómo mejor le parezca. Pero sigo con la duda, ¿quién se inventa tanta “regla”? ¿O de verdad es cierto todo eso?”, escribió la influenciadora.

Acompañó su mensaje con tres fotos en las que usan una pijama color negro qué consta de un pantalón y un top con el que queda al aire libre su barriga. Este tipo de ropa, que también sirve para la maternidad, es con la que ella se siente cómoda.

Otros de sus seguidores la apoyaron y no están de acuerdo con que se deba usar una ropa específica en el embarazo, pues cada quien es libre de vestirse como quiera y que, además, es mujer muy bella y todo le queda bien.

