"Quienes difunden videos sexuales filtrados son unos hijue...": Aida Victoria

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, siempre ha mostrado una postura desinhibida y radical frente al sexo en cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Pero esta vez salió a responder sobre un supuesto video en el que aparece una mujer con rasgos parecidos a ella teniendo rrelaciones sexuales.

Frente a las especulaciones, Aida Victoria habló a través de un video en el que se muestra muy molesta con la noticia, pues afirma que no se trata de ella, pero que considera una "bajeza" lo que le hicieron a la mujer del video.

"¿Por qué hijuep%$& en pleno siglo XXI agarremos la moral sexual de una mujer para humillarla públicamente? Por qué agarran el video de una mujer teniendo relaciones sexuales para difundirlo como si se tratara de un meme y hacerle creer a esa mujer que ella hizo algo malo cuando en realidad son los hijuep*/& que comparten el video los que están cometiendo un delito", señaló Aida Victoria.

Basta de utilizar la moral sexual de una mujer para humillarla. No soy yo la del video, pero están jodiendo la vida de una persona que no lo merece.https://t.co/gjLdEY0ptB — AIDA VICTORIA (@MerlanoManzaned) May 12, 2020

La joven recalca que no es ella quien aparece en las imágenes, pero que si se ha grabado con su pareja en la intimidad.

"¿Por qué tengo que salir yo a aclarar si soy yo o no la del video? ¿Para que crean que yono hago esas cosas? Pero es que yo si las hago, yo me grabo con mi pareja, pero eso pertenece a mi intimidad", señaló la joven quien asegura que

Aida Victoria no solo responde por el supuesto video sexual sino que, además, rechaza y se solidariza con lo que le ocurrió a la joven que aparece en la grabación.

"Como sociedad ya tenemos que dejar de utilizar la moral sexual de una mujer para destruirla. No, no soy la del video, pero si lo fuera, no habría ninguna diferencia en mi vida", escribió Aida Victoria en la publicación.

