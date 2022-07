Margarita Rosa de Francisco una de las actrices más queridas de la televisión Colombiana se ha enfrentado a comentarios no tan positivos por un post que realizó en sus redes sociales sobre la edad, en el cual se dio un intercambio de varios mensajes con el empresario Mario Hernández.

La vallecaucana no guardó silencio y lanzo una indirecta para quienes la cuestionan por su aspecto físico, en el que demuestra que no le huye al tema, siendo capaz de enfrentarlo sin problema alguno.

La actriz no lo pensó dos veces para dejar un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que cuenta con un gran número de seguidores, refiriéndose con sutil sarcásmo a su actual apariencia física.

“No crean que hago lo posible por verme fea, como alguno dijo por ahí. Al contrario, quiero verme bonita. Que ya no lo logre, es otra cosa. Lo siento”, tuiteó la reconocida actriz.

No obstante, los comentarios no dejan de ser ofensivos por parte de algunos internautas.

“Ya le pasó su hora, de la gaviota no quedan ni las plumas”, “Los años y empeorando”, "feo su corazón, feos sus pensamientos, feos sus odios, feos sus vicios, feas sus palabras su apariencia no importa", son algunos de los comentarios que sobresalen. Sin embargo no todo es malo pues hay quienes le manifestaron su apoyo a través de comentarios halagadores.

"No se preocupe por eso doña Margarita, todos hemos sido bonitos, porque Dios no hace cosas feas,lo bonito no se esterioriza, porque lo bonito de una persona está en el corazón y no en lo físico. Dios la bendiga.", "Siempre has sido bella, la gente destruye, quien a tu edad no quisiera estar asi? Margarita eres hermosa!"

Margarita reconocida como ‘La Mencha’ tiene 56 años y aunque está un tanto alejada de la televisión y los medios, ahora es escritora en su conocida página margaritavasola.