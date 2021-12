"Quisieron apagar tu luz": Carolina Cruz se pronuncia sobre el asesinato de su amigo Mauricio Leal

La modelo Carolina Cruz habló hace poco en sus redes sociales sobre la muerte de Mauricio Leal , luego de que la Fiscalía General de la Nación indicara que el caso del estilista y su madre Marleny era a un doble homicidio.

La presentadora escribió en un posteo con un fondo de color negro "Siempre lo supe desde el minuto uno de enterarme de lo qué pasó. Eres y serás el único mi niño genio. Quisieron apagar tu luz y tu nombre, eso es imposible. Apagaron tu vida y la de esa mamá que amaste tanto hasta el último día, ese amor de ustedes dos es insuperable".

Así mismo continuó diciendo que pronto se va a hacer justicia por la muerte de su gran amigo "Ya casi baby mío, ya casi se hará justicia. Llegaste a este mundo y brillaste tanto que tu brillo encandelilló a la envidia y la maldad".

Publicación de Carolina Cruz /Foto: Instagram Carolina Cruz

Recordemos que el pasado 22 de noviembre se dio a conocer la triste noticia de la muerte del estilista y la empresaria Carolina Cruz fue una de las que hizo una publicación en su Instagram al momento de enterarse.

Una parte de su mensaje dice "Te faltaba tanto por hacer, tanto por vivir, En dos días era tu cumple, no he cambiado la billetera que me diste hace 2 años. No se vale, no se vale mauriiiiiii. Tenías tantos sueños, tantas ilusiones, Te conozco desde que tengo 15 años, recorriste de mi mano tantos caminos, solo puedo sentir dicha al saber que nos cruzamos en esta vida y construimos juntos una amistad incondicional...".