Reconocida actriz habla de sus actuaciones subidas de tono: "Lo hago de manera profesional"

Son muchas las personas que hoy día buscan nuevos caminos para conseguir algo más de dinero y poder ganar fama, por ese motivo muchas mujeres y hombres han incursionado en el mundo de las películas y el cine para adultos.

Una de ella es la recordada actriz Tania Robledo recordada por su papel de Natalia Franco en la famosa telenovela colombiana ‘Padres e Hijos’.

Durante un tiempo se supo que la mujer decidió buscar nuevos proyectos y por ese motivo viajó a México. Allí se supo que actuaría en una serie para adultos, sin embargo, ella aseguró que no es una actriz pornográfica y simplemente es cine de acción.

Durante una entrevista para el programa 'Lo Sé Todo', Tania Robledo decidió hablar de los chismes sobre su carrera actoral: "En Colombia salió una nota que decía que de niña buena me había dedicado al cine erótico y no es ese tipo de producción, es cine de acción, nadie se tomó la molestia de ver las películas y es puro chisme".

Así mismo, aseguró que aunque realiza bastante escenas subidas de tono en las que hubo cama y sexo, nunca ha sido "penetrada en una escena".

"Tengo que aclarar que nunca he hecho películas pornográficas, no las hago y pienso que definitivamente no las haré... Si me he encuerado pero lo hago de una manera profesional y seria", aseguró la recordada actriz.

Aunque la respuesta de la mujer fue hace varios meses, debido a ser una actriz muy recordada y querida por los colombianos por su papel en Padres e Hijos, algunos internautas revivieron la entrevista en las redes sociales.

Tania Robledo ha ganado reconocimiento en esta industria de contenidos para adultos y hasta el momento se sabe que ha realizado más de 20 películas con contenido sexual.

