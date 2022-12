Regaños a Nicky Jam por perderse de la CADEROTA de su ex

Muchos aseguran que cuando la mujer termina una relación, al poco tiempo el ex la ve y se da cuenta que se puso mejor que antes. Tal vez no a todos les pase, pero de seguro varios han pasado por la pena de ver la hermosura como podría ser el caso de Nicky Jam.

Y sería difícil que no le pasara por la cabeza con estas fotografías de su expareja, Angélica Cruz, en las que presume de su exuberante cuerpo.

Publicidad

Aunque llegaron cientos de mensajes piropeando a la colombiana, fueron varios los que nombraron a Nicky Jam para regañarlo por haber terminado con semejante mujer.

Te puede interesar: Hasta “desaseado” llamaron a Nicky Jam por BESAR a un perro en la boca

Publicidad

Otros, por su lado, opinaron que la belleza no es lo que importa. “Si ya no se entendía, su cuerpazo, no iba a evitar la separación”, dijo un usuario.

Publicidad

En todo caso, a la joven se le ve regia y sin preocupaciones tras la ruptura con el cantante de reguetón. Al contrario, está muy mamacita.

Publicidad

Publicidad