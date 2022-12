¡Una BARBIE! Así es la nueva novia del expresidente Enrique Peña Nieto

El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) apareció por primera vez en público con su nueva pareja, la modelo mexicana Tania Ruiz, en una boda celebrada en Acapulco, según muestran imágenes de la revista rosa ¡HOLA!.

En las fotografías se ve al exmandatario, que se separó recientemente de la actriz Angélica Rivera, junto a la modelo de 31 años, con quien se le relacionaba desde hace algunos meses.

Según reporta la revista del corazón, Peña Nieto asistió a la boda de sus amigos Mar Collado y Gonzalo Zabala, donde ejerció de testigo.

El exmandatario mexicano aparece relajado y sonriente, vestido con una impoluta guayabera blanca y cercano a Ruiz, quien también se muestra relajada, con un espectacular vestido rojo y el cabello suelto.

¿Es mi imaginacion o hasta parece que trae delineador Peña Nieto? pic.twitter.com/qOXxm2zkPJ — Drmodding (@drmodding) March 21, 2019

A Peña Nieto y a Ruiz ya se les pudo ver paseando junto a más personas por las calles de Madrid hace apenas unos meses, unas fotografías que hicieron estallar los rumores.

Y es que en aquel entonces el expresidente todavía no había anunciado su separación de Angélica Rivera, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2010.

Desde el inicio su relación siempre estuvo marcada por los comentarios de la prensa, que entendió el matrimonio como parte de una maniobra mediática que mejoraba la imagen de Peña Nieto de cara a las elecciones presidenciales de 2012.

Angélica Rivera es apodada como "La Gaviota" por el papel personaje que interpretó en la exitosa telenovela "Destilando amor". Cuando Peña Nieto dejó la presidencia el pasado 1 de diciembre de 2018, la separación de ambos se aceleró hasta que el pasado 8 de febrero Rivera oficializaba el fin del idilio.

Días después de confirmarse la separación, Tania Ruiz se manifestaba de forma ambigua en una intervención en el programa de la cadena Univisión "El Gordo y la Flaca".

"Estoy soltera y la verdad es que yo no estoy lastimando a nadie ni haciendo nada, soy libre", expresaba sin aclarar las cosas.

Ahora estas fotos la vuelven a colocar a ojos de la opinión pública más cerca del expresidente, en una relación que cada día parece estar más cerca de dejar de ser un secreto a voces.

Estas son algunas de las fotografias de la nueva novia de Enrique Peña Nieto, la bella modelo Tania Ruíz.

