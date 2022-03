Residente vuelve a 'tirarle' a J Balvin de una curiosa manera

René Pérez más conocido en la industria musical como Residente, vuelve a arremeter contra el cantante colombiano J Balvin ; esta vez de una manera interactiva que ha generado mucha curiosidad entre sus seguidores.

Se trata de una nueva función de su la pagina web del rapero que permite que quien ingrese pueda ver a cuántos kilómetros de distancia se encuentra de Balvin, y otros puntos que hay delimitados. Sin embargo lo curioso sucede cuando se da clic en el punto que le corresponde al cantante colombiano, pues de inmediato se abre una ventana que dice 'el tibio de Medellín '.

Publicidad

Hasta el momento Residente no se ha manifestado para hablar al respecto, sin embargo muchos de sus seguidores le han preguntado a través de sus redes sociales qué se trae esta vez entre manos.

No obstante, cabe resaltar que luego de la última tiradera , en la que dejó a Balvin por el piso, el cantante boricua ha expresado que lo de Jose pudo haber sido para cualquier persona, pues en el fondo más allá de ofender al colombiano, su objetivo era explicar de manera clara lo que está pasando en la industria, mostrar su inconformidad con ello y poner a J Balvin como ejemplo de resultado de lo que para él se está haciendo mal en la industria.

Publicidad

"Era para mi importante que los chamaquitos vieran el valor que tiene saber escribir, porque yo veía ya que en el genero urbano venían ya hablando de que no, que no hay escribir para ser rapero y todo eso; Y no es que yo sea cerrado y no pueda entender esa posición, lo que pasa es que para mi no es una buena forma de incentivar a los chamaquitos.