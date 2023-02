Revelan cuál fue la reacción de Gerard Piqué a la nueva canción de Shakira y Karol G

Shakira y Karol G lanzaron hace algunos días la que sería la estocada final para sus respectivas exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA.

Y es que parte de la letra de 'TGQ' dice: "Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias" o "Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido".

Con la canción, varios internautas han asegurado que las artistas se desahogaron y le 'cantaron la tabla' a los hombres que, al parecer, tanto daño les hicieron.

Mucho se ha hablado de las cantantes, sin embargo, hace poco, una persona cercana al círculo de Gerard Piqué reveló cómo actuó el español ante tremenda tiradera.

Según la revista Vanitatis, la fuente dijo que el deportista no está ofendido "ni con las canciones ni con la exposición mediática de la cantante. Hay algo que sí que le molesta: la relación que mantiene tan distante con su expareja y que termina implicando a sus hijos".

La persona también aseguró que a Piqué "no le afectan para nada las canciones de la cantante...".

La fuente cercana al deportista dijo que él se quiere ir a vivir con Clara Chía y por el momento no está en sus planes cambiar de casa y seguiría viviendo en su tríplex de la calle Muntaner.

Por otro lado, recordemos que Shakira volvió a ser tendencia en las redes sociales debido a que puso de nuevo la bruja en el balcón de su casa.

La barranquillera ya había guardado el tenebroso objeto, pero en los últimos días quiso volver a ponerlo a las afueras de su enorme mansión y, al parecer, sigue mirando a la casa de sus exsuegros.

El medio de comunicación Chance de España, compartió en su cuenta oficial en Twitter un video en el que se ve a la bruja. Allí escribieron: "La bruja continúa custodiando el domicilio de Shakira tras su última canción con Karol G".

#VÍDEO | La bruja continúa custodiando el domicilio de Shakira tras su última canción con Karol G https://t.co/Nlqqitrj2V pic.twitter.com/lSxvjAANXp — CHANCE (@CHANCE_es) February 24, 2023

