Shakira y Karol G se desahogaron con su nueva canción llamada 'TQG', la cual, al parecer, es una fuerte indirecta para sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA.

Y es que parte de la famosa letra dice: "Bebé, qué fue. No pues que muy tragadito. Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río".

A raíz de la fuerte 'tiradera' que se escucha en la canción, fueron varios los internautas que aprovecharon su imaginación para realizar algunos meses llamativos que ya son virales en las redes sociales.

Y es que ni Anuel AA ni Gerard Piqué se salvaron de las frases como: "Pa’ que te Pique el Anuel" o "Carolina Giraldo Navarro y Shakira Isabel Mebarak, no barrieron, trapearon, acabaron, destruyeron a Pique, a Anuel, a tu ex, al de todas".

Carolina Giraldo Navarro y Shakira Isabel Mebarak, no barrieron, trapearon, acabaron, destruyeron a Pique, a Anuel, a tu ex, al de todas. Se cancela la religión católica se abre la de estas diosas #TQG #Shakira #KarolG pic.twitter.com/vv49gp6T28 — Daniela Salazar (@Danielasalbe) February 24, 2023

Piqué en su casa cada dos semanas cuando Shakira anuncia nuevo tema pic.twitter.com/1qy56uacNi — Diego✘ (@lamudiego) February 24, 2023

Cómo que la nueva canción de Shakira y Karol g no se llama “para que les pique el anuel” ? pic.twitter.com/ILpMocBKcS — BADBOY (@bxdboooy) February 24, 2023

El video oficial de la canción fue publicada en la plataforma de YouTube y allí se ve a Shakira y Karol G empoderadas y cantando con contundencia cada una de las frases del tema. Asimismo, se mostraron sensuales usando vestidos cortos, dejando a la vista sus marcadas y sexis curvas.

Hasta el momento el video de 'TQG' tiene más de siete millones de reproducciones y se encuentra al día de hoy en #1 en tendencias de música.

Los fanáticos de las artistas las apoyan de principio a fin y aplauden que en lugar de quedarse llorando por un amor, buscan facturar.

