Sale a la luz una “verdad oculta” sobre 'El Chavo del 8' y su personaje central

El Chavo del 8 es sin duda uno de los programas televisivos más importantes que ha existido en habla hispana. Lo que empezó como un programa de relleno, logró posicionarse y robarse el corazón de muchos televidentes que poco a poco se fueron interesando cada vez más con lo que acontecía con su protagonista, el niño torpe y huérfano que vivía en una vecindad junto a otros personajes muy particulares.

La 'Chilindrina', una niña pícara e inteligente que sabía conseguir lo que quería con sólo llorar. 'Doña Florinda' la viuda de un marinero, que se creía de mejor familia, e intentaba rehacer su vida amorosa con el profesor de su hijo 'Quico'. 'Don Ramón', un hombre desempleado, padre de la 'Chilindrina', al que no le mataba la idea de trabajar y, por ende, adeudaba 14 meses de renta a el 'Señor Barriga', dueño de la vecindad y padre de 'Ñoño', el niño rico de la escuela, y así otros tantos que hicieron parte de ingeniosa creación de Chespirito.

La mezcla de personajes tan únicos y tan genuinos en su esencia fue quizá la formula perfecta que hizo que Roberto Gómez Bolaños traspasara la frontera mexicana llevando su programa de humor blanco a muchos lugares del mundo, en los que hasta se llegó hasta traducir en otros idiomas el mensaje que llevaba implícito.

Sin embargo, diferente a los que muchos pensarían, existe una teoría expuesta por el mismo Carlos Villagrán, el actor que personificaba a Quico, que señala que el protagonista del programa no era el Chavo, interpretado por Chespirito, sino Don Ramón, el cual era interpretado por Ramón Valdés.

Aunque parezca algo descabellado, así lo dio a conocer el artista en una entrevista que le realizaron hace un tiempo en el programa argentino 'La peña de Morfi' de la cadena Telefe. Ahí el actor le explicó a los presentadores que como fichas de ajedrez, toda la trama del programa mexicano giraba en torno al personaje de Ramón Valdez.

"Si quitamos a Don Ramón como pieza de ajedrez y ya no está Quico, Doña Florinda se queda sin hijo y a quien pegarle. La bruja del 71 su motivo de vivir en la vecindad era Don Ramón; El señor Barriga, el único que no pagaba la renta era Don Ramón, el protector del chavo, La Chilindrina queda huérfana. Quitas a Don Ramón y se acaba el programa" dijo Carlos Villagrán, quien tuvo muchos 'encontrones' en su momento con Chespirito por diversos motivos

Si lo pensamos bien, la teoría no es tan loca; sin embargo, no se sabe si esta teoría es cierta o no ¿Ustedes qué opinan?