Salvador, hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque derritió las redes mandando besos a la cámara

Los hijos de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque son reconocidos en la farándula nacional y quienes tienen cientos de seguidores en las redes sociales gracias a las publicaciones que realiza la presentadora o el actor en sus cuentas personales.

Hace poco Lincoln compartió en su Instagram que estaba pasando el fin de semana con sus hijos, por ese motivo aprovechó para grabarle un video al pequeño Salvador, con el que derritió a los internautas.

Allí se puede ver que el actor tenía en sus brazos al bebé mientras que le decía que hiciera ojitos y que mandara besos, por lo que Salvador hizo lo que dijo su papá, demostrando que con el paso de los días sigue creciendo saludablemente y poco a poco entiende lo que se le dice.

Junto a su posteo Lincoln Palomeque escribió: "Gracias a Dios por mis hijos, hoy disfrutando de ellos dos, esos besos de él y los ojitos 😂🤦🏻‍♂️😻".

Por otro lado, recordemos que hace algunos meses Carolina Cruz y Lincoln Palomeque anunciaron a la opinión pública que habían tomado la decisión de tomar caminos separados, por lo que desde ese entonces varios de internautas han estado pendientes de la presentadora y el actor para saber si están con alguna nueva relación amorosa.

Aunque esto aún no sucede, Carolina sí ha dejado claro en sus redes que le encantaría volver a enamorarse pero que el destino será el encargado de reunirla con el amor de su vida: "Me encantaría, no hay nada más delicioso que esos nerviecitos, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago, como ese vacío, es una delicia, pero llegará en su momento".

Así mismo, la presentadora ha contado cómo se siente estando soltera: "Ahora de soltera me siento muy feliz, exageradamente feliz, pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía mal o agobiada, estaba feliz de una manera y ahora estoy feliz de otra".

