Sara Corrales deslumbró al mostrar colección de mas de 200 zapatos

Sara Corrales es una de las mujeres más hermosas que tiene Colombia y siempre lo deja claro por medio de sus redes sociales con cada uno de sus posteos.

Hace poco la actriz, quien se encuentra viviendo en México hace algunos años, compartió en su cuenta personal de Instagram algunas fotos que dieron mucho de que hablar.

Allí la paisa compartió con sus más de 3 millones de seguidores una serie de imágenes en las que muestra su enorme closet con más de 200 zapatos y una gran cantidad de ropa.

Junto a su publicación ella escribió: "Te comparto una parte de mi closet! Qué te gustan más? Los tacones, los tenis, o la ropa en general? ⚡️😎⚡️ #mycloset #saracorrales #actress #model".

Hasta el momento su posteo tiene más de 94 mil me gusta y miles de comentarios entre los que sobresalen los de algunas mujeres quienes aseguran que el closet parece un almacén de centro comercial y algunos hombres que se deslumbraron con la belleza de la paisa.

"Wouuuuuuu ese color de pelo", "Divina. Al fin Colombia. Los genes paisas son únicos. ", "Aprovechalos Sarita porque el día que te mueras no caben en el cajon", "Hermosaaa ☺️… y más que tú ropero , tú look!!!", "Y yo que tengo 94 pares y me da pena contarlo ", "Sara importante tu guardarropa, mas es prioridad exaltar tu notable y preciosa presencia!", son algunos de los mensajes que le dejaron sus fans en su publicación.