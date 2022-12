Sara Uribe dio detalles de boleteada que le pegaron por besar un hombre en un bar

La modelo y presentadora Sara Uribe vivió un bochornoso momento en el mes de septiembre, cuando a través de las redes sociales se filtró un video, con el que la boletearon y le crearon mala fama.

En el video se puede ver a la antioqueña disfrutando de una fiesta en un bar, en compañía de un joven con el que bailaba bastante pegadito, luego de esto captaron a la modelo dándole un beso, lo que provocó que muchos sectores de la prensa y algunos internautas la tildaran de “buscona” y “enamorada” según manifestó.

La presentadora paisa, que en ese momento ya había terminado su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, no dio muchos detalles en su momento y prefirió no pronunciarse al respecto, lo que hizo que el hecho se olvidara con el tiempo.

Sin embargo hace unos días, Sara recordó el momento, a través de una dinámica de la 'Caja de preguntas' de Instagram , sus seguidores le pidieron detalles sobre que paso con el sujeto luego de que todo el tema se hiciera mediático.

La modelo explicó que todo el 'Show' al que se vio expuesta impidió que pudiera conocer al joven, ya que todo lo que vino con la filtración del video lo habría espantado, “Ni siquiera lo había conocido. Uno da un besito y ya ustedes lo boletean y lo espantan. No me dejan tener mi intimidad” dijo Uribe.

Finalmente y con tono de buenos amigos, la bella mujer cerro el tema indicando que le daba pena buscarlo después de todo lo que dijeron de ella y lo expuesto que termino él, “Si ustedes me dejaran besarlo y al otro día conocerlo, y no lo espantan de la manera en la que lo espantaron, pues hasta uno se atreve a besar al que le gusta, pero ya después de esa boleteada que me pegaron con ese muchacho, qué voy a volver a buscarlo. Me da pena”, manifestó.

