Muy molesta se encuentra la humorista y comunicadora social Fabiola Posada, más conocida como 'la gorda Fabiola', pues desde que adelgazó se ha tenido que manifestar en diferentes ocasiones a través de sus redes sociales para desmentir que su notoria pérdida de peso se la debe a diferente productos dizque "milagrosos", pues están usando su nombre para estafar a la gente.

“Qué hartera tener que estar grabando estos videos para hacer aclaraciones y que no se dejen estafar. Estoy mamada y vayan coman mier… todas esas personas que publican que yo adelgacé por las goticas mágicas, por las vitaminas mágicas, por la malteada mágica ¡no!” dijo la mujer que hizo publico el aviso a través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cual cuenta con más de un millón de seguidores.

“Yo me adelgacé por una cirugía bariátrica porque era diabética y solo así entraba en cintura. Me la hizo el doctor Andrés Ospina, a quien ponen como nutricionista en una de las publicaciones. Y todavía me da más piedra que me paren en la calle y me digan: ‘Ay, yo encargué sus goticas, me llegan mañana y me cobraron 170.000 pesos en Mercado Libre'" manifestó la humorista.

Para finalizar, puntualizó: “No se dejen robar… ay, coman mier… todos los que siguen publicando esas vainas, qué piedra”.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar:

"Estabas demorada para salir hacer esa aclaración en esos términos, mi celular me manda 129 notificaciones al día de tus 'góticas'", "Es totalmente cierto... y ojalá todos los artistas que saben que utilizan su nombre para esas propagandas salieran a decir q es mentiras", "Cómo así? Yo ya había comprado una docena!!! Con razón no bajaba de peso! "