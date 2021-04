Seguidor de Jhonny Rivera le armó cambuche y todo al frente de la casa para pedirle ayuda

La incómoda situación por la que pasó el reconocido cantante Jhonny Rivera la compartió él mismo a través de Instagram.

“Ahí está un muchacho desde por la mañana, ahí está en la puerta ‘que él no se va, que algún día lo tendré que atender’. Ya han salido tres personas a hablar con él y que no, que él no se va y ya armó cambuche en la puerta”, narró el cantante de música popular en un primer momento.

Aunque él se sintió incómodo por no poder brindarle una ayuda a este joven, él mencionó que no puede mal acostumbrarlos.

“Se cansó de esperar, se fue porque yo ya había dicho que no iba a atender a nadie acá. Perdón los que se enojan y me escriben cosas, pero la verdad yo no puedo mal acostumbrar a la gente de esta manera”, contó Jhonny Rivera a través de sus historias de Instagram horas más tarde.

Esta no es la primera vez que llegan algunas personas a la finca del reconocido cantante con el fin de pedir dinero o algún tipo de ayuda , no obstante, para él se volvió difícil brindarle ayuda a todos los que llegan hasta allí.