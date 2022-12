¡Sin faja ni ejercicio! Melina Ramírez mostró su CUERPO pocos días después del parto

Melina Ramírez es muy activa en redes sociales, pero como era de esperarse, después de tener a su bebé dejó de hacerlo más seguido.

Publicidad

Sin embargo, con el fin de tener contacto con sus seguidores y contarles algunos detalles de su faceta como madre, la caleña ha hecho algunas apariciones.

Te puede interesar: ¡Para los que se morían por conocerlo! Mateo y Melina mostraron por primera vez a su BEBÉ.

Publicidad

A través de sus historias en Instagram, la presentadora mostró cómo tiene el cuerpo siete días después de dar a luz.

Publicidad

Melina muestra el cuerpo días después de dar a luz



Qué tal????? pic.twitter.com/Es6bYozzbs — Qué tal esto (@CorreDile) August 6, 2019

Aunque no mostró el abdomen, aseguró que no había hecho ejercicio y que no tenía faja puesta.

Publicidad

Usuarios quedaron sorprendidos con el pronto cambio, pues tiene muy poca barriga.