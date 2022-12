Sin filtros y sin MAQUILLAJE, Cristina Hurtado al natural enamoró a todos

Cristina Hurtado es una de las mujeres más bellas de Colombia y sus publicaciones siempre se llevan piropos de los seguidores en redes sociales.

Su naturalidad, espontaneidad y belleza llaman la atención por donde quiera que pasa y en sus más recientes fotos dejó claro que no importa si no lleva maquillaje o no le pone filtros a las fotos porque es linda como sea.

Su esposo le tomó varias fotografías en el viaje de vacaciones que hacen juntos y Cristina Hurtado se ve espectacular.

"Tal cual! Sin filtro! Desde el lente de mi @jossenarvaezm ", escribió en la publicación.

Cristina también compartió varias fotos en bikini, nadando y posando al natural que dejaron a todos sin palabras.

