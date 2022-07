¡Sin tapujo! J Balvin sorprende al revelar su opinión sobre varios colegas del medio artístico

Para nadie es un secreto que J Balvin es uno de los artistas colombianos más importantes que hay a nivel mundial y quien se ha sabido ganar el cariño y respeto de miles de personas.

El artista suele bastante activo por medio de sus redes sociales en las que comparte fotos y videos de su vida personal, como por ejemplo con su hijo Río, su novia Valentina Ferrer, y también le regala a sus fans contenidos de sus increíbles shows.

Hace poco el cantante de 'Con altura' realizó en su cuenta personal de Instagram, en la que lo siguen más de 52 millones de personas, la famosa dinámica de preguntas y respuestas que usan los famosos para interactuar un poco más con sus fans.

J Balvin aprovechó para compartir lo que piensa de algunos de sus colegas y también para despejar varias dudas. Un seguidor le preguntó cuál era la diferencia entre J Balvin y Jose, a lo que él dijo que ninguna. Así mismo, aseguró que no se siente una persona famosa y que desde muy pequeño quiso ser un gran artista aunque él cree que aún le falta mucho.

El cantante paisa piensa que Blessd es un "duro" y que la energía de Ryan es real y es un buen hombre. Sus fans le pidieron que describiera a Karol G en una sola palabra, por lo que la llamó "Reina".

J Balvin no dudó en responder qué significa Anitta en su vida y en cortas frases escribió: "Mi familia, mi hermana, no cambia".

Así mismo, el cantante dijo que Feid "se merece todo lo que le está pasando, bien orgulloso de él".

Al final, J Balvin aseguró que nunca haría una tiraera: "No es mi vibra, no soy yo, yo vine para elevar la cultura y los que me siguen no les puedo enseñar odio".