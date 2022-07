¡Sin tapujo! Laura Tobón confiesa que Shakira es su 'crush'

Sin lugar a dudas, Laura Tobón es una de las mujeres más hermosas que hay en la farándula colombiana y a quien le gusta interactuar bastante con sus seguidores por medio de sus redes sociales.

Hace poco la presentadora realizó en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de tres millones de personas, la dinámica de preguntas y respuestas que aprovechó para que sus fans conocieran un poco más de ella.

Publicidad

Uno de sus seguidores le escribió: "Mujer que admires y que no pares de ver", a lo que la presentadora respondió sin tapujos: "Tengo un serio girl crush por mi amada Shakira. Creo que puedo repetir y repetir y repetir todos sus videos. Aparte que es patrimonio cultural jejeje".

Recordemos que con el paso del tiempo Laura Tobón ha recalcado en varias entrevistas que siente demasiada admiración y amor por otras mujeres, ya que las ve como un ejemplo a seguir.

Recordemos que Shakira ha estado envuelta en un escándalo de infidelidad por parte de su pareja Gerard Piqué .

Publicidad

Hace poco salió a la luz un video en el que se ve al futbolista muy romántico con otra mujer en un restaurante. La filmación la realizó una persona que estaba en el mismo lugar.

El paparazzi español Jordi Martin publicó la filmación y dijo: "Por lo que me dice mi fuente, no es la primera vez, sino que ya habrían acudido al mismo restaurante entre seis y siete veces. […] Por lo que me dice nuestra fuente, siempre muy acaramelados y con gestos de mucho cariño entre ellos".

Publicidad

"En esas fechas, Gerard Piqué y Shakira seguían juntos. Unos días antes, por San Valentín, Shakira le dedicaba unas preciosas palabras a su pareja, Piqué, pero un mes más tarde Shakira dedicaba dos ‘post’ en los que lo elogiaba como ser humano, como futbolista y como marido", dijo Martin, mientras daba la noticia a las afueras de la casa de la barranquillera.