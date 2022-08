Sofía Jaramillo revela con preocupante video que está siendo víctima de brujería

Sofía Jaramillo es reconocida por su sólida y larga trayectoria como modelo y por aparecer en varios proyectos de televisión, ganándose la admiración de muchos colombianos.

Una vez fue madre, la caleña decidió emprender en la vida saludable con sus propios productos lo que la hizo ganar una gran cantidad de seguidores.

Publicidad

Recientemente, la joven llamó la atención de todos sus admiradores en su cuenta de Instagram al hablar sobre un lamentable hecho que la llenó de angustia y la alertó bastante, pues recibió una amenaza donde al parecer está siendo víctima de brujería.

La también empresaria manifestó que desconoce y que le gustaría saber quién está detrás de la hazaña, pues su preocupación es notable en el video en el que decidió salir hablar del tema.

“Les voy a compartir algo en lo que me acaban de etiquetar, me acaban de hacer una amenaza de brujería. Quisiera saber quién hay detrás de ese mensaje y quisiera entender por qué tanto odio y por qué esas palabras, quisiera saber quién es”, manifestó Sofía en el video de su historia en Instagram.

Ante lo que dijo, Jaramillo también detalló que se dio cuenta del hecho gracias a una publicación en la que la etiquetaron, según parece ser desde un perfil falso que tiene la foto de su pareja y al momento de abrir el post la empresaria se percató de la tenebrosa amenaza.

Publicidad

“Nunca me había enfrentado en mi vida a una cosa de estas. A la persona que me escribió, yo no creo en la brujería. Sí sé que existe la maldad, pero me cubro con la sangre de Cristo y desato todas esas palabras que leí en este momento. Y quiero que ustedes lo vean, vean esto que me acaban de escribir”, dijo la modelo.

Incluso Sofía Jaramillo consideró mostrar lo que decía textualmente el mensaje que la dejó sorprendida pues claramente la involucran con temas de su carrera.

Publicidad

“Mónica Sofía Jaramillo Pedroza. Le voy a decir cuál es su futuro: se van a alojar en su mente y la de su hijo, ciertos seres demoniacos por denuncia, que se van a encargar de vivir de su cuerpo y de su mente, todo los días, todas las noches. Hasta que pague hasta el último servicio y todos los bienes adquiridos por obsequio y fama...”, es lo que se logra leer de la presunta amenaza.

Aunque el ataque fue por medio de la red social de Instagram, Sofía Jaramillo demostró que no tiene miedo alguno, pues como ella misma dijo está en manos de Dios.

Te puede interesar: Epa Colombia es acusada de lavado de dinero por su ex amiga la barbie colombiana - La Kalle