“Son vendidos”: Matador atacó a la Selección Colombia y dijo que los jugadores no lo representan

Julio César González, más conocido como 'Matador' por su increíble trabajo como caricaturista, recientemente sorprendió con otra de sus publicaciones en contra de la Selección Colombia, pues no solo dijo que apostaría por Argentina en el partido en el que Colombia se disputara por la octava jornada de las Eliminatorias de la Copa Mundo de Catar 2022, sino que también expresó que no le agradan los jugadores porque no lo representan.

De acuerdo con el caricaturista, la mayoría de los jóvenes que hoy conforman la Selección Colombia salieron de la pobreza y conocen de primera mano la desigualdad. Sin embargo, son indiferentes con lo que sucede actualmente en el país.

“Muchos de estos chicos salieron de la pobreza y saben de primera mano la desigualdad en la que vivieron; ahora que juegan en clubes extranjeros y ven como el Gobierno masacra a los jóvenes en las calles, miran para otro lado. Por eso no me representan. Son unos vendidos”, dijo.

Asimismo, hace unos días expresó que el apostaría por Argentina, en el partido en el que Colombia disputará por la octava jornada de las Eliminatorias a la Copa Mundo de Catar 2022.

Publicación que volvió a postear justo el día de hoy, día en que se llevará a cargo el partido en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6:00 p.m.

Tras las publicaciones, cientos de internautas apoyaron al hombre, pues según dijeron, la mayoría de la Selección vienen de comunas muy pobres. Sin embargo, como ya no viven ahí, sienten que esos lugares ya no los representan.

“Total. La mayoría vienen de comunas súper pobres. Pero ya están más allá del bien y del mal (creerán ellos), no miran para atrás, ya no importa, ya no están allí”, dijeron.

Asimismo, señalaron que si los jugadores se manifestaran lograrían grandes cosas, pues ellos tienen más oportunidades de ser escuchados al ser personalidades reconocidas a nivel nacional e internacional.

“Ellos son visibles a nivel mundial, si ellos se pronuncian el mundo se daría cuenta de la masacre en Colombia”, dijeron.

No obstante, otros los defendieron, pues aclararon que si bien ellos si deberían apoyar la causa, su labor como futbolistas no tienen nada que ver con las protestas y las masacres.

Son unos vendidos. pic.twitter.com/rDzCN9Zh23 — matador (@Matador000) June 8, 2021

¿Bueno mor, cómo es la apuesta para Colombia vs Argentina?



Voy con Argentina.



Lo escucho, mor. https://t.co/4aWl986YAf — matador (@Matador000) June 4, 2021

Ellos son visibles a nivel mundial, si ellos se pronuncian el mundo se daría cuenta de la masacre en Colombia — Corrupcion Colombia (@CorrupcionColo2) June 8, 2021

Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/YInVNiqqfm — cesar betancur (@cesarbetancurb) June 8, 2021

Nadie representa a nadie, cada quien es lo que quiere ser y lo que consume, no exijamos a quien no tiene responsabilidad de las situaciones y construyamos algo que sea beneficioso, quedarse del problema no hace parte de la solución. — Vladimir Altamar (@vladimiraltamar) June 8, 2021