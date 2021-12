“Te llama tu enemiga”: Epa Colombia busca salvar a Yina Calderón

Yina Calderón no deja de ser centro de atención por lamentables polémicas que suele protagonizar y que terminan convirtiéndola en punto de críticas en redes sociales ; sin embargo, hay personas que interceden por ella y piden respeto hacia la joven.

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , es una de las mujeres que más rivalidad y choques ha tenido con Calderón; sin embargo, también ha expresado en varias oportunidades su intención de querer ayudar a la empresaria de fajas, para que se aleje del alcohol, evite las polémicas y crezca como emprendedora.

Y aunque Yina Calderón ha rechazado sus invitaciones, expresando que siente que no son sinceras las intenciones, Epa Colombia no se da por vencida y una vez más buscó acercarse a la creadora de contenidos.

En un reciente video la famosa empresaria de las keratinas se refirió a Yina Calderón y expresó que desea ayudarla para que cambie su estilo de vida.

“La llamé y le dije: ‘Te llama tu enemiga y tienes o tienes que cambiar en este 2022; nos vamos para la iglesia’”, contó la joven.

Además agregó que Yina le aceptó el llamado: “me dijo que sí, me aceptó la invitación”.

“Yo sé que ella me hizo mucho daño, que me hizo la maldad, pero a mí no me importa porque no le pienso pagar con la misma moneda”, dijo Daneidy.

Agrego que espera que Yina logre un cambio luego de asistir a la iglesia. “Quiero que Dios la cambie como me cambió a mí, y que le dé otra oportunidad para seguir adelante”.

Epa Colombia le propuso una tregua a Calderón y a los usuarios en redes les pidió que, en lugar de juzgarla, la ayuden. “No nos matemos las unas a las otras, ayudémonos. Me dolió ver a esa vieja toda embriagada y mostrando”.

Yina Calderón también se pronunció sobre esta conversación y, a través de sus redes sociales agradeció a Daneidy por la preocupación. “Muchas gracias por tu preocupación, tienes algo de razón”.