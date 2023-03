Trabajadora de Karol G revela secretos de la cantante: "No es un fenómeno"

Karol G sigue 'punteando' como una de las mejores artistas del género urbano en el mundo, y con ella, se revelan detalles de cómo se enfrenta a la fama y lleva su vida profesional; una de sus trabajadoras habló sin tapujo de la artista.

Se trata de Leonor Carolina Suárez, una mujer que trabajó en 2018 con 'La bichota' durante la realización del documental 'Karol G: la guerrera del género' . Según la mujer, quien fue directora del proyecto, la artista no es un fenómeno músical, ya que en su caso tuvo que esforzarse más que cualquier otro cantante.

"Ha trabajado duro y mucho. No es un fenómeno musical. Fueron 12 años antes de que pudiera pegar el tema ‘En la cama’. Tiene un proyecto musical muy sólido. Su relación desde el principio con Ovy On The Drums", contó Leonor a un medio internacional.

Y agregó: "Él (Ovy On The Drums) la convierte a ella en una estrella y ella lo hace con él. Se deben mucho los dos. El tercer punto es sus letras. Karol G es cantautora. Ella no es una performace, ella escribe sus letras desde el principio. Es una mujer que ha sabido canalizar sus sentimientos, en especial su desamor a través de sus canciones".

Según la mujer, los fenómenos musicales nacen de la nada y su éxito estalla en un 'abrir y cerrar de ojos', algo que no le sucedió a la expareja de Anuel AA, pues su fama se debe a su constante esfuerzo y carisma.

Vale la pena mencionar que la paisa se ha convertido en una de las artistas más queridas en redes sociales. Así mismo, con cada colaboración se ha posicionado como una de las más escuchadas en plataformas digitales.

Recientemente, Karol G estrenó 'X Si Volvemos', acompañada por el bachatero de origen dominicano Romeo Santos. Esta canción llegó poco después de que Karol G, ganadora del Latin Grammy por mejor artista Nuevo en 2018, anunció su próximo y cuarto álbum, 'Mañana Será Bonito'.

Además, la intérprete de éxitos como 'Provenza', 'A ella', 'El Makinon' o 'Tusa' realizó la gira norteamericana más taquillera de una artista latina en todos los tiempos y clasificó en la lista de Pollstar de las 10 giras más exitosas en el mundo con su '$trip Love Tour'.

