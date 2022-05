¿Traumada? Yailin mandó a sacar a una mujer de su show porque tenía el cabello como Karol G

Una vez más Yailin 'La más viral', actual pareja del cantante dominicano de reguetón Anuel AA, vuelve a ser blanco de críticas por sus inesperados comportamientos. Aunque ambos artistas han querido demostrarle al mundo de diferentes maneras que Karol G no significa nada en sus vidas, todo parece indicar que a ella todo lo que tenga que ver con la ex de su prometido le afecta mucho más de lo que pensábamos.

Y es que todo quedó en evidencia luego de que una de sus fanáticas confesara muy molesta a través de un video que la sacaron del concierto de la polémica artista, sólo porque su color de cabello era azul como el de 'La bichota'. Los hechos se presentaron en la noche del pasado viernes, en 'Marbella Lounge' una reconocida discoteca de New Jersey, Estados Unidos, donde Yailin se presentó.

"A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca. Yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul", expresó la mujer de la cual se desconoce su identidad.

Muy ofendida por lo ocurrido, pues claramente no contaba con que algo así pudiera sucederle, la joven también agregó: "Yo pagando con mi dinero, voy a verla como fan y me sacaron por mi peluca. Es increíble".

El video generó revuelo entre los internautas, quienes no se aguantaron sus ganas de opinar al respecto:

"Se siente opacada por 'La Bichota', inseguridad es lo que llaman", "Todo le recuerda a Karol G", "Está sintiendo el quemón", "Ni que fuera Karol G, su tormento el color de pelo de ella", "Cierra el ciclo, mami", "De pronto se infiltra una Karol G y se sube al escenario a cantar" escribieron.