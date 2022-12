¡Uy! Exnovia de 'La Liendra' dejó claro lo que piensa del youtuber

Marcedes, la exnovia del youtuber conocido como 'La Liendra', habló en sus stories de Instagram de lo que piensa de él.

Un seguidor le pidió que "hablara de lo que está pasando con 'La Liendra'". Sin embargo, su respuesta dejó a más de uno sin palabras.

Publicidad

Te puede interesar: " ¿Se pasó? Por subir provocativas fotos, a exnovia de La Liendra le cerraron Instagram



"Hola, porque simplemente no tengo nada que decir. Es su vida y él verá cómo la maneja, pero si me preguntas qué pienso, pues yo te diría que él es la farsa más grande que he visto en redes sociales", señaló Mercedes.

Publicidad

Con dichas palabras dejó claro que no tiene, quizás, ningún tipo de acercamiento con él y que tiene una opinión nada positiva del joven youtuber.

Publicidad