Valentina Lizcano mostró su cuerpo y confesó sentirse insegura

La actriz y presentadora Valentina Lizcano compartió un carrusel de fotos en el que muestra el resultado de el cambio de estilo de vida que decidió hacer hace algunos años. Con un extenso mensaje, la modelo reflexionó acerca de la importancia de reconocer nuestros logros y amarnos mucho.

Ella, quien hace un tiempo confesó a través de su libro 'Sana Locura' la vida desordenada y llena de excesos que tuvo en algún momento, hoy se siente orgullosa de su cuerpo que es el reflejo de su disciplina con la actividad física, su cambio en la alimentación por una más consciente y su espiritualidad la cual a veces es opacada por personas que encierran su crecimiento en vanidad.

Es por eso que a lo largo de su profunda reflexión expresó que hace un tiempo se venía sintiendo insegura de mostrar su cuerpo en las redes sociales, puesto que cada vez que lo hacía solía sentirse atacada y de alguna manera le afectaba que la gente pusiera en tela de juicio su espiritualidad, simplemente porque ella disfruta de hacer ejercicio.

"Suena raro y muchos dirán que no entienden mi miedo ,pero así es, no es lindo que te encasillen y no es lindo que se desconozca tu trabajo espiritual porque disfrutas de la actividad física y sus beneficios físicos", escribió la actriz en su post.

No obstante, como muestra de rebeldía la actriz dijo que mostraría su cuerpo e invitó a quienes alguna vez también han tenido la misma sensación a hacerlo, como una muestra de amor propio.

Para finalizar, la modelo dejó claro a sus seguidores que esto no lo hacía para llamar la atención, pues ella ya tenía la atención de quien le interesaba.