VIDEO: Andy Rivera le da la bienvenida a la Navidad con arriesgado cambio de look

Andrés Felipe Rivera Galeano, mejor conocido como Andy Rivera , es uno de los artistas del género urbano más valorados en la escena colombiana. Mas allá de conquistar a sus fieles fanáticos con sus éxitos musicales, también logra robarse las miradas con su porte.

Para esta ocasión, el hijo de Jhonny Rivera apostó por un nuevo y arriesgado cambio de look con el que le da la bienvenida a las últimas fechas importantes del 2021, tales como la navidad y fin de año, e imponiéndose en la moda.

A través de historias compartidas en redes sociales, el intérprete de 'Fuego' mostró parte de su concierto en Popayán; sin embargo, lo que más generó revuelo fue cuando el artista enseñó que se había decolorado el cabello de rubio.

Sentado en una silla, con unas gafas de sol y tomando una bebida, Andy presumió su novedosa apariencia con la que dejó a un lado su antigua cabellera de color negro, provocando opiniones divididas entre cientos de internautas.

"Si se pone una sombrilla en la cabeza también se ve hermoso", "Nada que ver", "Él no sabe qué hacer para llamar la atención", "No me gusta nada, pero lo importante es que se sienta bien", "Bendiciones para Andy y su familia", "los cambios son muy buenos para alcanzar las metas y propósitos. Es un excelente cantante y está súper", fueron algunas de las reacciones.

