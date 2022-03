VIDEO: Anuel AA le tiró un hielo en la frente a un DJ por poner la canción 'Mamiii' de Karol G

Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve al cantante puertorriqueño Anuel AA siendo grosero con un DJ en una discoteca, después de que este pusiera la canción 'Mamiii' de Karol G , su expareja.

En la filmación se puede ver en un principio que Anuel AA camina por el lugar con su pareja Yailin y suben unas escaleras para estar en un sector un poco más reservado. Algunos segundos más tarde, una persona que se encontraba en el lugar, graba el momento justo en el que comienza a sonar la canción de la cantante paisa, situación que molestó mucho a Anuel y sin pensarlo agarra un hielo y se lo tira en la cara al DJ que se encontraba muy cerca de él.

Al día siguiente, el hombre que estaba encargado de poner la música esa noche, habló y contó su versión de la situación: "No es nada que yo planeé, él llegó de sorpresa, yo lo vi y comencé a tocar toda la música de él... La gente me estaba pidiendo Mamiii y el público es el que manda... Mala mía si ofendí a alguien, obvio ofendí a Anuel, pero no fue mi intención", dijo el DJ.

"Cuando me tiraron con el hielo no sabía quién fue, hasta que me enviaron el video y me di cuenta que era él. Pensé que el hombre era más profesional. Si hubiera sido yo, yo me perreo la canción con la mujer mía...", aseguró el hombre.

"Me da gracia porque no esperaba eso de una persona tan grande y de un artista tan famoso como lo es Anuel", finalizó el DJ."

El video que fue compartido por la cuenta de Rechismes, ya tiene más de 6 mil me gusta y comentarios de todo tipo como: "entonces que no salga de su casa!!!", "Claro, que falta de profesionalismo", "Anuel lo que es un payaso, él lo que tenía que hacer era vacilarse la música y ya", y muchos más.