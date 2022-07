VIDEO: Arelys Henao confiesa que pensó que moriría primero que Darío Gómez

La famosa artista conocida como la ‘reina de la música popular’ Arelys Henao lamentó profundamente la muerte del cantante Darío Gómez a quien consideró un gran exponente del género y a quien admiró como un gran artista y amigo.

En entrevista con La Kalle, la intérprete de canciones como ‘Lo pasado pisado’ expresó su dolor por la partida de quien consideró un gran amigo. La artista se mostró bastante conmovida y aseguró que desde que supo de su muerte no ha podido parar de llorar.

Contó que más allá de su admiración por el rey del despecho, tuvo una gran cercanía con Darío, quien siempre estuvo pendiente en su momento más difícil.

“Yo solo he querido llorar porque me ha dado muy duro. Yo pensé que me iba a morir primero que él; cuando me dio el cáncer, y él me llamaba y estaba pendiente de mí, y ahora él se va primero que yo”, expresó Arelys Henao.

En medio del diálogo la artista recordó que a lo largo de su vida se ha enfrentado a duras pruebas entre las que están la pérdida de seres queridos.

La pérdida más reciente que había afrontado fue en 2021 cuando murió su hermano; además revivió el infarto que le costó la vida a su mamá y lo relacionó con el colapsó que se ‘llevó’ a Darío Gómez.

Sobre el momento en que se enteró de la muerte de Darío Gómez recordó que fue un momento cruel ya que “para mí fue inimaginable que algo así hubiera pasado”.

“Yo estaba en mi casa, llamó un periodista local y me dijo: ‘Por favor me puedes confirmar la muerte de don Darío Gómez’, yo sentí un frio, le dije ¿cómo así? Y dijo: ‘sí, está en la clínica tal y acaba de morir’”, recordó Arelys.

Su sobrina llamó la clínica donde le dijeron que el cantante estaba vivo pero que se encontraba en paro; horas más tarde la clínica se contactó con ellas confirmó el fallecimiento.

Arelys Henao destaca a Darío Gómez y lo compara con Vicente Fernández