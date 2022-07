VIDEO: Asquerosa broma a Laura Bozzo casi la hace colapsar en pleno reality

Laura Bozzo fue víctima de una pesada broma en ‘La Casa de los Famosos’ que por poco le causa un desmayo; la conductora de televisión de origen peruano reaccionó con gritos cuando se dio cuenta de la situación.

El protagonista del hecho fue el participante Salvador Zerboni, quien luego de meterse al baño le pidió a Bozzo que por favor le acercara papel higiénico, cuando ella llegó el actor le embarró la mano con lo que parecía de 'popó'.

Publicidad

Al instante, la mujer salió en medio de gritos y asqueada: “Me he embarrado de caca toda la mano… No, yo voy a vomitar… ¡Yo voy a vomitar! ¡Mi mano herida! ¡Qué asco! ¡Ay jefa yo me muero!"

Y agregó: “Ni con mis maridos he tenido que aguantar semejante barbaridad”, dijo la peruana mientras se lavaba la mano.

Finalmente, Zerboni le confesó que se trataba de chocolate y que era una broma. Después de los gritos, Bozzo finalmente sonrió un poco ante la situación.

Tras la viralización del video, usuarios en redes no pudieron contener la risa y dejaron sus mejores comentarios.

Publicidad

"No me caso de ver este video", "Cuanto amo yo a esa mujer..veai su programa desde años atrás..es graciosa", "qué cague de risa", son algunos de los comentarios del video publicado por el Instagram oficial de 'La casa de los famosos'.

Vale la pena mencionar que la presentadora, pese a las polémicas, ha logrado permanecer en 'La casa de los famosos' y hasta rumoran que podría ser la ganadora. Bozzo ya ha perdido 4 de sus dientes durante el programa.