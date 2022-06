VIDEO: Camilo vivió un momento incómodo e inolvidable con un seguidor francés: "Me dio pena"

Camilo es uno de los artistas más queridos en las redes sociales y en el mundo musical, quien con su gran talento se ha sabido ganar el respeto y cariño de sus colegas y seguidores.

El artista paisa es muy activo en sus redes en las que suele compartir fotos o videos de su trabajo o su vida personal en familia, por ese motivo hace poco publicó una filmación contando una experiencia que vivió con un seguidor francés, con la cual sintió mucha vergüenza.

Publicidad

En el video, Camilo cuenta que un joven se le acercó y le dijo: "'Hola Camilo ¿comment ça va?', que no sé que quiere decir, pero creo que quiere decir, ¿cómo estás', entonces yo dije, lo único que sé decir en francés es 'je vais bien' y ¿qué le dije? 'bien hermano bien todo bien'... me dio pena...".

El video Camilo lo compartió en su cuenta personal de Instagram y allí miles de internautas, entre ellos amigos cantantes, se han divertido con la anécdota que le sucedió en Francia al joven artista.

"Me pasoooo igualitoooo😂😂😂😂😂😂 ca va? Ca va bien merci 😂😂😂😂😂😂😂 es la respuesta correcta , vioooo ! Pero ajam se le sale el saludo usual de uno , como se hace ! Queda uno comooooo! 😏🫣😁🤣🤣", "Jajajajaja llama Trina, me amo te amo. Anihgahjfksyagsbd", "@camilo si no fueras cantante fueras el mejor comediante del Universo🙌", son algunos de los comentarios en su publicación.

Publicidad

Recordemos que Camilo se estrenó como papá hace algunos meses y le ha ido muy bien en ese nuevo rol. En varias entrevistas en intérprete de 'Vida de Rico' ha contado que él es el encargado de cambiarle los pañales a Índigo y Evaluna es la que le da de comer 24/7.

Además, la pareja hace poco fue tendencia después de que Camilo revelara que su esposa se comió la placenta de Índigo, noticia que causó curiosidad y asco entre millones de internautas: "A mi esposa se la encapsularon y se la comió" fueron las palabras exactas que dijo el artista.