VIDEO: Colombiana que asegura hablar con extraterrestres desata furor con su lenguaje "alienígena"

Mafe Walker es una mujer colombiana que reside en México, y se ha vuelto famosa por afirmar que se comunica con los extraterrestres. Si bien, el debate de si estos existen o no es un tema que parece nunca acabar, no obstante ella asegura que sí existen y por lo tanto, a través de su cuenta en la red social TikTok se ha encargado de compartir con todos su particular y extraña experiencia.

Esta semana, la mujer quien fue invitada a un reconocido programa matutino de dicho país llamado 'Venga la alegría', en el que generó revuelo con sus declaraciones y también muchas burlas pues hay quienes frente al tema aún se mantienen reacios. No obstante, ella explicó la manera cómo ha logrado desarrollar un puente para entender los mensajes que envían los alienígenas.

“Con mi frecuencia, el sonido que emito desde mis cuerdas vocales ‘vibración frecuencia solar’ Armonizo y doy un subidón 'up' de energía de amor a todos tus cuerpos, órganos físicos y todos tus cuerpos etéreos incluyendo el cuerpo KA de energía vital!!!” expresó Walker, quien además hizo una demostración de su habilidad y habló alienígena en vivo y en directo.

La escena generó muchas reacciones a tal punto que algunos aseguraron que probablemente la mujer tenía problemas en su cabeza. No obstante, ella agradeció por el espacio que le brindaron para mostrarle a todos su habilidad.

Cabe resaltar que su canal de TikTok, la mujer ya cuenta con alrededor de 80 mil seguidores, de los cuales algunos afirman que recibieron cosas positivas en su vida luego de escucharla.

