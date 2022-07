VIDEO: Cristina Hurtado intentó comer 'chapulines' en México pero el miedo le ganó; quedó pálida

Cristina Hurtado compartió con sus seguidores un gracioso video en el que intenta comer 'chapulines', como le llaman a algunos insectos ortópteros nativos de México y Estados Unidos; pese a que se atrevió a tocarlos, le ganó el miedo.

La presentadora de 38 años, quien se encuentra por estos días en México adelantando temas profesionales, asistió a un restaurante en el que le ofrecieron este tipo de gastronomía que la dejó 'pálida'.

“Son grillos y acá les llaman chapulines y se los comen, los aman, les encantan y voy a hacer el intento de probar uno”, contó Hurtado a través de sus historias.

Aunque en el video se mostró decidida, finalmente aceptó que por "montañera" no era capaz de comerlos y con una voz temerosa reveló que podría tratarse de un tipo de fobia. Lo que más la asustó y divirtió a internautas fue que uno de lo 'chapulines' se le pegó al dedo.

“La verdad no fui capaz, yo de verdad respeto mucho la gastronomía de todos los países pero hay cosas que ya superan todo, no sé si son miedos o fobias pero no soy capaz de probarlo, les confieso que no he sido capaz de probar ni siquiera las hormigas culonas de Colombia”, agregó.

Usuarios en redes sociales no tardaron en opinar. Algunos aseguraron que se perdía de un majar, mientras que otros compartieron el miedo de la presentadora.

"Son crocantes, deliciosos", "yo tampoco sería capaz", "hermosa esa mujer", "sabroso", "aquí se comen el mojojoy, la hormiga culona, hasta peores cosas se mete uno en la boca", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rastreandofamosos.