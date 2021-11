VIDEO: en pleno concierto una fan le agarró la cola a Jessi Uribe

Jessi Uribe es un cantante muy querido por sus fans con quienes siempre comparte tarima cada vez que puede.

Hace poco se volvió viral un video en las redes sociales en el que se ve a Jessi Uribe en un concierto y junto a el está una seguidora que fue a disfrutar del show.

Mientras el artista le bailaba y le cantaba a su fanática, el mismo Jessi hizo que ella lo abrazara y en medio del abrazo puso las manos de ella en su cola y le bailó bien pegadito, a lo que la mujer no se resistió y aprovechó el momento.

Pasados unos segundos Jessi Uribe disfrutó el momento y siguió bailando con la señora mientras los asistentes al show aplaudían el gesto del artista.

Hasta el momento el video tiene más de 5 mil me gusta y comentarios de sus seguidores "Ya me vi de viejita 😂 gusaneando los pollos 😂😂😂😂 uno es como se siente", "😂 que sencillez la de este hombre 👏", "No pues quien no aprocha para agarrar toda esa carne 😂😂😂😂", "El q es bello es bello ,los demás aplaudimos 🔥🔥🔥🔥😂😂😂😂" y muchos más.