Video: Entre lágrimas, Charria reveló el MENSAJE que nunca le dijo a Jota Mario en vida

Iván Charria fue uno de las tantas personas que pudo compartir con Jota Mario Valencia. El productor trabajó con él hace unos años en Muy Buenos Días.

Este fin de semana habló sobre lo buen compañero que fue en el especial que le hizo el Canal RCN.

En medio de su charla, Charria contó que se arrepiente de no haberle dado las gracias cuando estaba en vida.

“Me arrepiento mucho de no haberle agradecido… No, le hubiera dicho gracias por esa desinteresada ayuda. La gente conoció a Charria por las tonterías que hacíamos, él lo hizo… Le diría perdóneme por no habérselo agradecido en vida como se debía”, dijo entre lágrimas.

El mensaje que Iván Charria no le dijo en vida a Jota Mario y por el que está arrepentido 😭😭 pic.twitter.com/vK9RWi5Mcm — Sergio Jácome  (@Sergio_Jacome) June 10, 2019

El video que fue difundido por un usuario en Twitter conmovió a todo el que lo vio.

